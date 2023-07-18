Рифката Минниханова утвердили в должности президента Академии наук Татарстана

За Рифката Минниханова проголосовали 109 из 110 человек. Фото: Анастасия Шигабутдинова

Директор ГБУ «БДД» и бывший начальник ГИБДД Татарстана Рифкат Минниханов официально утвержден на должность президента Академии наук республики.

Соответствующий указ 18 июля подписал и.о. раиса Татарстана Алексей Песошин. Глава региона Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Турции.

Напомним, за утверждение Рифката Минниханова на пост президента Академии наук Татарстана проголосовали 109 из 110 человек. Его кандидатуру выдвинул Мякзюм Салахов.

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