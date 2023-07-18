Анна Чапман покажет новый фильм на фестивале «RT.Док: Время героев» в Казани

Главный посыл картины — объяснить, как сейчас работают современные технологии. Фото: пресс-служба фестиваля «RT.Док: Время героев»

В IT-парке им. Башира Рамеева в Казани с 25 по 27 июля пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». На закрытии этого международного мероприятия телеведущая и общественный деятель Анна Чапман представит новый фильм «Красная тревога. Гибридная война».

— Главный посыл картины — объяснить, как работают современные технологии. Люди должны разобраться в этом, чтобы лучше ориентироваться в пространстве и уметь отличить правду от фейка, - поделилась генпродюсер картины Анна Чапман.

Уникальное расследование Анны Чапман даст ответы на вопросы, что такое гибридная война и кто является автором технологии, способной за секунду уничтожить репутацию целого общества, сообщает пресс-служба фестиваля «RT.Док: Время героев».

На фестивале также планируется показ картин режиссеров Елены Леви про людей, чьи жизни изменила Великая Отечественная война, Равиля Мукменова с настоящими историями из зоны спецоперации, а также фильм автора Ольги Кирий о солдатах, которые девять лет борются за независимость Донбасса.

Отметим, что вход на фестиваль свободный - для этого лишь необходимо пройти регистрацию на сайте.

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