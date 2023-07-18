У самолета обнаружили неисправность двигателя после взлета из аэропорта Казани

Boeing 738 развернулся уже через 10 минут после взлета Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вылетевший из аэропорта Казани в Минеральные Воды в полдень 17 июля самолет вынужден был вернуться. По предварительной информации, у него оказался поврежден двигатель.

Boeing 738 развернулся уже через 10 минут после взлета. На земле судно осмотрели и заметили поврежденные двигатель и шину. Предположительно, во время разгона кусок резины отлетел и попал в двигатель, сообщает Mash Iptash.

Почти две сотни пассажиров отправили в Минеральные воды на другом самолете - Airbus A321. В целости и сохранности они прибыли в город назначение около восьми часов вечера.

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