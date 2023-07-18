В Менделеевске снесут дачи ради благоустройства пляжа

В генплане города данная зона относится к категории рекреационного назначения. Фото: Оксана ЗУЙКО

В Менделеевске попадают под снос дачные домики, расположенные на улице Карла Маркса. На их месте будет благоустроен пляж, рассказал на брифинге глава министерства земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.

В генплане города эта зона относится к категории рекреационного назначения. Указанная территория может использоваться для кратковременного отдыха и досуга населения, но не для строительства индивидуальных жилых домов.

Напомним, ранее личинки-церкарии стали причиной массового зуда у казанцев после купания в Изумрудном озере.

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