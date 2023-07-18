Минниханов предложил турецкому «Имашу» локализовать производство в Татарстане

Рустам Минниханов находится в Турции в рамках рабочей поездки. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Турцию посетил местный завод «Имаш» и обещал предоставить все условия для локализации производства в республике.

В Татарстане успешно функционируют 10 турецких заводов. Кроме того, республика имеет большой опыт сотрудничества с бизнесом Турции, сообщает пресс-служба раиса.

«Имаш» производит сельхозоборудование и является крупнейшим производителем элеваторов и зерноперерабатывающих комплексов. Компания осуществляет экспорт товаров в более чем 100 стран мира.

Ранее Рустам Минниханов признал ошибки при застройке центра Казани.

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