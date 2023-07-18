АО «Транснефть – Прикамье» за 6 месяцев 2023 года выполнило диагностику более 2 тыс. км трубопроводов

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги диагностики производственных объектов за первое полугодие 2023 года. Работы выполнялись на территории республик Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Кировской и Свердловской областей, а также Пермского края.

В рамках реализации программы внутритрубной диагностики проведено обследование 24 участков магистральных нефтепроводов и 3 участков магистральных нефтепродуктопроводов, в том числе 8 подводных перехода через реки. Общая протяженность диагностированных участков составила более 2 тыс. км. Во втором полугодии запланировано обследование еще более 3 тыс. км магистральных трубопроводов.

Для оценки состояния специалистами применялись современные отечественные внутритрубные инспекционные приборы производства дочерней организации ПАО «Транснефть». Инновационные дефектоскопы магнитные комбинированные и ультразвуковые разработки АО «Транснефть – Диаскан» позволяют выявлять возможные дефекты сварных швов, нарушение целостности металла, определение рисок, гофр, трещин, вмятин.

Особенностью передового сверхточного оборудования является оснащение ультразвуковой измерительной системой, включающей датчики типа WM и CD, которые имеют два угла ввода ультразвукового сигнала в стенку трубы. Подобная конструкция обеспечивает многоракурсное исследование трещиноподобных дефектов продольной и поперечной ориентации.

Внутритрубная диагностика – стратегическое направление в сфере безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов и безаварийной доставки продукта потребителю. В течение 30 лет производственной деятельности ПАО «Транснефть» совершенствует и расширяет возможности в данном направлении, достигнув полной независимости в части разработки и производства собственных инновационных инспекционных приборов.

Кроме того, в отчетный период выполнена частичная диагностика 5 резервуаров номинальным объемом 250 тыс. куб. м, а также мониторинг технического состояния 4 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов номинальным объемом 95 тыс. куб. м.

При диагностике резервуаров проведен неразрушающий контроль металлоконструкций и сварных соединений резервуаров в объеме установленными нормативными документами.

Диагностика трубопроводов и резервуаров проводится с плановой периодичностью в соответствии с нормативной документацией в целях обеспечения безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных трубопроводов АО «Транснефть – Прикамье».