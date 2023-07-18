В Татарстане на 23% выросла регистрация ипотек

Вместе с тем на 27% выросло число договоров на нежилые помещения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за первое полугодие 2023 года зарегистрировали свыше 56,5 тысячи ипотек - это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем, на 27% выросло число договоров на нежилые помещения. В Татарстане зарегистрировали 27 тысяч таких ипотек, привел статистику на брифинге и.о. замруководителя управления Росреестра по республике Ильнур Хисматуллин.

На земельные участки было оформлено 19,1 тысячи ипотек, что на 19% больше, чем за первое полугодие 2022 года. При этом чаще всего ипотечные сделки совершались в апреле и июне, а меньше всего - в феврале.

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