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НовостиПроисшествия18 июля 2023 9:59

Бастрыкин поручил докладывать о расследовании убийства в Набережных Челнах

Речь идет о случае на детской площадке
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По версии следствия, это произошло вечером 6 июля.

По версии следствия, это произошло вечером 6 июля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать о расследовании убийства на детской площадке в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, это произошло вечером 6 июля. Между 35-летним местным жителем и молодым человеком возникла ссора. В этот момент мужчина нанес незнакомцу удар ножом в живот. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Мужчина свою вину признал. По этому случаю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, в Татарстане на детской площадке семилетнего мальчика расстреляли из пневматического оружия.

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