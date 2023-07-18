Бастрыкин поручил докладывать о расследовании убийства в Набережных Челнах

По версии следствия, это произошло вечером 6 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать о расследовании убийства на детской площадке в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, это произошло вечером 6 июля. Между 35-летним местным жителем и молодым человеком возникла ссора. В этот момент мужчина нанес незнакомцу удар ножом в живот. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Мужчина свою вину признал. По этому случаю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, в Татарстане на детской площадке семилетнего мальчика расстреляли из пневматического оружия.

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