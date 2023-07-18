По словам Фаррахова, были рассмотрены поправки к проекту закона «О налоге на сверхприбыль». Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане более 50 компаний заплатят налог на сверхприбыль. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов.

По словам Фаррахова, были рассмотрены поправки к проекту закона «О налоге на сверхприбыль». Они устанавливают налог для предприятий, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше миллиарда рублей в год.

Однако предприятия по добыче нефти и газа будут освобождены от платежа, так как повышение у них произошло 1 апреля. Это коснется и компаний, которые зарегистрированы в МСП.

- Вместе с коллегами внес ряд поправок, направленных на снижение рисков ухудшения финансового состояния предприятий Татарстана, развития бизнеса, - отметил депутат в своем телеграм-канале.

Напомним, в Татарстане объяснили, какие преимущества даст плательщикам Единый налоговый счет.

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