Предприятие планирует выпускать девять тысяч изделий в год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах открыли цех по выпуску саморезов. Инвестиции в создание производства превысили 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

Предприятие планирует выпускать девять тысяч изделий в год. При этом компания запустила производство полного цикла саморезов с защитным слоем в виде цинк-ламельного покрытия из высококачественных коррозионностойких материалов.

В качестве заказчиков выступили торговые компании машиностроительного рынка крепежа, предприятия машиностроения.

Напомним, производство материнских плат запустят в Татарстане в октябре 2023 года.

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