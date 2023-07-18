Власти Казани на светофоры выделят 19 миллионов рублей

Работы по установке светофоров необходимо завершить до 30 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани на светофоры выделят 19,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, новые светофоры появятся рядом с домами №5а по улице Ломжинская и №8 по Галимджана Баруди, а также на перекрестке улиц Гагарина и Октябрьская. Именно на этих участках высокая концентрация ДТП, в том числе с погибшими и пострадавшими. Эти работы необходимо завершить до 30 сентября.

Кроме того, дороже всего обойдется светофорный комплекс на последнем перекрестке — 8,65 миллиона рублей. До этого их там не было.

Отметим, основной целью проекта является повышение безопасности дорожного движения и пешеходов. Всего появятся 20 транспортных и 12 пешеходных светофоров.

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