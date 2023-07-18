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НовостиОбщество18 июля 2023 7:57

В Казани голый мужчина пришел в храм

Посетителя не смущали взгляды других людей
Адам САГАЛ
Одни требуют наказать мужчину по всей строгости, другие не видят в этом ничего криминального

Одни требуют наказать мужчину по всей строгости, другие не видят в этом ничего криминального

Фото: принтскрин видео.

В Казани Храм всех религий посетил полностью голый мужчина. Он как ни в чем не бывало зашел в здание и прошелся по помещениям. Присутствующие удивились такому посетителю, но их взгляды ничуть не смущали казанца.

Мнение пользователей соцсети разделились по этому вопросу. Одни требуют наказать мужчину по всей строгости, другие не видят в этом ничего криминального.

«Все мы в таком виде в этот мир приходим. Он же никого не обидел», - рассуждает пользователь Андрей.

Посмотреть видео с гуляющим по храму голым мужчиной можно на нашем канале.

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