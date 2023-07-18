76,3 миллиона пассажиров обслужили автобусы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани жители стали чаще ездить на общественном транспорте. С начала 2023 года перевезено 112,5 миллиона пассажиров. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Комитета по транспорту города, 76,3 миллиона пассажиров обслужили автобусы. Этот показатель увеличился на 4% по сравнению с первым полугодием 2022 года.

Самый высокий рост произошел среди троллейбусов - 18,7%. Они в текущем году обслужили 12,3 миллиона человек.

Метро воспользовались 16,3 миллиона пассажиров, трамваями - 7,7 миллиона человек. По сравнению с январем-июлем прошлого года рост составил 16,1% и 12,1% соответственно.

Напомним, в Татарстане появятся 563 новых автобуса.

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