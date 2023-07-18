Существенных осадков нет с начала лета Фото: принтскрин видео.

В Татарстане резко обмелела река Волга – уровень воды настолько снизился, что маломерные суда в заливах садятся на мель. Тенденцию легко заметить и на пляже «Локомотив» в Казани.

«Действительно, у нас выпало не более шестой части от нормы осадков и, конечно же, это не могло не сказаться, в том числе на гидрологическом режиме. В июне выпало всего 10 мм осадков, таким образом на квадратный метр всего выпало 10 литров, в то время как в норме это почти 60 литров», — объяснил синоптик, доцент КФУ Тимур Аухадиев.

Сильных осадков не заметно с начала лета, поэтому уровень воды в куйбышевском водохранилище по-прежнему снижается, в том числе из-за человека и его действий, сообщает «Вести Татарстан».

«Плавное снижение уровня обусловлено потребностью обеспечения сбросных расходов в целях питьевого водоснабжения регионов нижней Волги, которая в настоящее время превышает приточность Куйбышевского водохранилища», — пояснил Самат Вахитов, руководитель управления регулирования отношений недропользования Минэкологии РТ.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане ограничили движение маломерных судов по рекам Волга и Свияга. Ограничения вводили из-за проведения финала спортивного фестиваля SVIYAGA FEST - 2023.

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