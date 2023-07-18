В Татарстане ученый КФУ предупредил о высокой вероятности «полярных сияний»

Как отметил ученый, невозможно со стопроцентной вероятностью предсказать, какими окажутся последствия вспышек для землян. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане на этой неделе вероятность возникновения «полярных сияний» очень высока. Это связано с мощнейшим ростом солнечной активности. Об этом сообщил профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

По словам Нефедьева, 17 июля на Солнце произошло 11 вспышек класса С и выше. Это происходит в местах взаимодействия солнечных пятен, которые являются областями интенсивных магнитных полей. В итоге образуются заряженные частицы. Если они долетят до Земли, то возникнут магнитные бури.

Как отметил ученый, невозможно со стопроцентной вероятностью предсказать, какими окажутся последствия вспышек для землян, так как заряженные частицы могут не долететь до нашей планеты.

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