Министерство будет отслеживать за появлением цифровых сервисов во избежание столкновения с мошенниками. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане объяснили правила работы цифрового рубля. В скором времени он появится в банковских приложениях, сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Министерство будет отслеживать за появлением цифровых сервисов во избежание столкновения с мошенниками. Также введут цифровые наличные деньги. Они будут принадлежать владельцу и Центробанку.

Как отметили в ведомстве, цифровой рубль может сделать бюджетные средства защищенными от растраты. Еще появится возможность сформировать новый рынок банковских услуг и предотвратить борьбу банков за клиента.

Отметим, Госдума России приняла закон о внедрении цифрового рубля. Статус оператора закреплен за Банком России.

Напомним, больше половины жителей ПФО готовы начать пользоваться цифровым рублем.

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