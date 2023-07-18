Магдеев поблагодарил мужчин за то, что они с честью и достоинством выполняют воинский долг и верны присяге. Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев провел встречу с участниками спецоперации, которые приехали в отпуск. Беседа состоялась в одном из молодежных центров города, сообщает пресс-служба администрации татарстанского автограда.

Магдеев поблагодарил мужчин за то, что они с честью и достоинством выполняют воинский долг и верны присяге. Также состоялась минута молчания в честь памяти павших.

Кроме того, военнослужащим вручили рюкзаки с необходимыми вещами и утепленные сапоги. Также они могли задать любой вопрос мэру Набережных Челнов.

- Ждем скорейшего возвращения бойцов в нашу дружную челнинскую семью живыми и здоровыми, - отметили в пресс-службе администрации города.

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