Блогер из Татарстана проехала по крымскому мосту за несколько часов до теракта

Смирнова рассказала, что они с семьей не собираются меня планы на отдых Фото: Виталий ТИМКИВ

Блогер из Татарстана Ольга Смирнова проехала по крымскому мосту вместе с семьей за несколько часов до теракта. Женщина ехала из Набережных Челнов на полуостров отдыхать.

«С нами все в порядке, сообщаю всем, кто следит за нашим автопутешествием. За несколько часов до теракта мы успешно и быстро волею судеб переехали мост, практически без очереди. Так нас вывел навигатор, а может и еще кто, помогущественней. Склоняюсь ко второму, потому что одной семье в похожем составе такого покровительства не хватило», - рассказала кулинарный блогер.

Смирнова рассказала, что они с семьей уже добрались до точки назначения, встретились с родными и не собираются меня планы на отдых.

Об обстановке на крымском мосту 18 июля можно почитать на сайте «Комсомолки».

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