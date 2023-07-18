В Набережных Челнах продлили срок отключения горячей воды до 21 июля

Жители района недовольны увеличением сроков опрессовки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комсомольском районе Набережных Челнов продлили сроки отключения горячей воды на пять дней. Предполагалась, что терпеть неудобства горожанам придется с 4 по 17 июля, однако накануне планы изменились для жителей поселка ЗЯБ. Им воду придется ждать до 21 июля. Об этом сообщили в администрации Комсомольского района.

«Теплоэнергетики будут прилагать все усилия для заблаговременной подачи горячей воды», - уточнили в администрации.

Между тем, жители района недовольны увеличением сроков опрессовки.

«Вы меня, конечно, извините, но за две недели я в окно не видела ни одного рабочего - как положили трубы, так и лежат. Я два раза звонила спрашивала, почему нет рабочих, и только после звонка появлялись два человека, которые на плитке сидели и все», - написала в соцсети Лера Миронова.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах без воды останутся жители 22 комплексов.

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