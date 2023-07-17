Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перинатальном центре Марий Эл родителям двоен дают напрокат коляску. О новой интересной традиции в медицинском учреждении рассказали в пресс-службе республиканского минздрава.

Теперь семьям новорожденных близнецов выдают многофункциональную коляску на «две персоны», если в этом имеется необходимость. Устройством, согласно договору, можно бесплатно пользоваться целый год.

Первую такую коляску вручили семье из Советского района Марий Эл 20 июня.

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