ФОТО: Минсельхоз Чувашии

21 июля в Чувашии отметят День картофельного поля, анонсирует республиканский минсельхоз.

Мероприятие состоится в селе Комсомольское по адресу: улица Промышленная, дом 8. Стартует оно в 9 утра.

Во время Дня картофельного поля запланирован выезд в теплицы и хранилище миниклубней, а также осмотр семенных посадок разнообразных отечественных сортов.

Организаторами мероприятия выступают группа компаний «Слава картофелю» и компания «Сингента».

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