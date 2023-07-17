ФОТО: телеграм-канал Олега Николаева

Чувашия получит 500 миллионов рублей на обновление автобусов, об этом своем телеграм-канале рассказал глава республики Олег Николаев.

Приобретение новых единиц транспортной техники планируется для вновь созданного государственного перевозчика «Чувашское транспортное управление». До конца года планируется закупка 47 автобусов.

Среди них 20 относятся к большому классу, 17 – к среднему, и 10 – к малому.

«Поставим их на новые маршруты, которые будут открыты в рамках создания единого перевозочного пространства Чебоксарской городской агломерации», - рассказал Олег Николаев.

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