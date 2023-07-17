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НовостиОбщество17 июля 2023 16:57

Подозреваемый в повреждении надгробий в Татарстане мог быть под наркотиками

Он повредил порядка 30 надгробных камней на православном кладбище
Марина ДОЛГОВА

Фото: Андрей АБРАМОВ

Подозреваемый в повреждении надгробий в Алексеевском районе Татарстана мог быть под наркотиками, об этом рассказали в пресс-службе республиканской полиции.

Сегодня, 17 июля, стало известно о жутком инциденте на православном кладбище – 30 надгробных камней были разрушены.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали предполагаемого разрушителя, им оказался 30-летний местный житель. Во время задержания стражи порядка обратили внимание на поведение мужчины, он находился в состоянии с явными признаками наркотического опьянения. Был ли он под наркотиками, покажет медицинская экспертиза.

В настоящее время материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, уточнили в полиции.

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