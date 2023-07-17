В Казани на пересечении Горьковского шоссе с тремя улицами перекроют движение до конца года

ФОТО: kzn.ru

В Казани на пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания перекроют движение до конца года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации столицы Татарстана.

Ограничение движения будет временным – с 19 июля до 30 декабря 2023-го.

Проезд будет закрыт по причине строительства транспортного узла в рамках реконструкции магистрали, уточнили в комитете внешнего благоустройства исполкома Казани.

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