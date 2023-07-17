Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 16:31

В Казани на пересечении Горьковского шоссе с тремя улицами перекроют движение до конца года

Это связано со строительными работами
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

В Казани на пересечении Горьковского шоссе с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания перекроют движение до конца года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации столицы Татарстана.

Ограничение движения будет временным – с 19 июля до 30 декабря 2023-го.

Проезд будет закрыт по причине строительства транспортного узла в рамках реконструкции магистрали, уточнили в комитете внешнего благоустройства исполкома Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram