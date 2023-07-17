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НовостиОбщество17 июля 2023 16:19

242 студента Татарстана получили по миллиону на развитие стартапа

Они стали победителями третьей волны конкурса «Студенческий стартап»
Марина ДОЛГОВА

Фото: Даниил ОПАРИН

242 студента Татарстана получили по миллиону рублей на развитие стартапа. Фонд содействия инновациям обнародовал итоги третьей волны конкурса «Студенческий стартап».

Как стало известно, в нем приняли участие студенты из 68 регионов России и 236 вузов страны. На суд жюри было представлено 1,2 тысячи разнообразных проектов.

Выигрышных стартапов из Татарстана, согласно результатам конкурса, насчитывается порядка 242. Студенты-победители получат на развитие своего инновационного проекта по миллиону рублей.

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