Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 июля в Татарстане прогнозируется гроза, сильный ветер и до +28 градусов. О погоде во вторник рассказали в республиканском Гидрометцентре.

Во вторник, 18 июля, на территории Татарстана ожидается неустойчивая погода. Будет тепло, но возможен кратковременный дождь с грозами и сильным ветром.

Ночью столбик термометра опустится до отметки в +13. А днем разогреет до +28. В некоторых районах на юго-востоке республики все еще будет прохладно. Максимальная температура воздуха прогнозируется до +22 градусов.

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