В Татарстане до 24 июля объявили штормовое предупреждение из-за пожарноопасности

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане с 17 до 24 июля объявили штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной опасности лесов. Информацию об этом разместила пресс-служба республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Стоит отметить, 4 и 5 классы пожароопасности по сей день продолжают сохраняться на территории региона. Поэтому штормовое предупреждение за текущий сезон Гидрометцентр Татарстана продлил уже в 12-й раз.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram