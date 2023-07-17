На Голубятникова в Казани появится спорткомплекс КГЭУ с теннисными кортами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улице Голубятникова в Казани появится спорткомплекс КГЭУ с теннисными кортами. Об этом рассказал ректор технического вуза Эдвард Абдуллазянов во время делового завтрака, посвященного 55-летнему юбилею учебного заведения.

Как стало известно, эскиз проекта спортивного комплекса уже готов, сейчас осуществляется его детальная разработка. Также в процессе на сегодняшний день проектно-сметная документация.

Предварительно сообщается, что согласно проекту на крыше здания расположатся два теннисных корта.

По словам Эдварда Абдуллазянова, собственный спорткомплекс – это мечта университета.

«Потому что когда арендуешь, дают не самое удобное время», - подчеркнул ректор.

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