На Голубятникова в Казани появится спорткомплекс КГЭУ с теннисными кортами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На улице Голубятникова в Казани появится спорткомплекс КГЭУ с теннисными кортами. Об этом рассказал ректор технического вуза Эдвард Абдуллазянов во время делового завтрака, посвященного 55-летнему юбилею учебного заведения.
Как стало известно, эскиз проекта спортивного комплекса уже готов, сейчас осуществляется его детальная разработка. Также в процессе на сегодняшний день проектно-сметная документация.
Предварительно сообщается, что согласно проекту на крыше здания расположатся два теннисных корта.
По словам Эдварда Абдуллазянова, собственный спорткомплекс – это мечта университета.
«Потому что когда арендуешь, дают не самое удобное время», - подчеркнул ректор.
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