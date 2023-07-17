На покупку 45 новых единиц техники из бюджета города направили 500 миллионов рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Набережных Челнах появятся 200 больших автобусов на два миллиарда рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев.

По словам Магдеева, власти татарстанского автограда заинтересованы в том, чтобы процесс обновление транспорта прошел быстрее. Так, на покупку 45 новых единиц техники из бюджета города направили 500 миллионов рублей.

Обновить автобусный парк власти Набережных Челнов намерены до 2025 года. Сейчас идет обкатка двух новых городских маршрутов. Речь идет о №2 и №3, которые начали курсировать с 14 июля.

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