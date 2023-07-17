ДУМ Татарстана осудило разгромивших православное кладбище вандалов

ДУМ Татарстана выразило благодарность органам власти республики за решение восстановить надгробные камни. Фото: dumrt.ru

ДУМ Татарстана осудило вандалов, разгромивших православное кладбище в Алексеевском районе. По мнению представителей организации, их поступку нет оправдания.

Духовное управление мусульман республики выразили уверенность, что позиция главы региона Рустама Минниханова привести в порядок разрушенные захоронения и наказать виновных поможет сохранить многовековое межнациональное и межконфессиональное согласие в республике верная.

- Мы выражаем искреннюю поддержку нашим православным братьям и благодарим органы власти республики за решение восстановить надгробные камни, - отметили в пресс-службе ДУМ Татарстана.

Напомним, в Татарстане на православном кладбище разгромили 29 могил.

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