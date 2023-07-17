В Татарстане 162 жителя хотят стать депутатами

По словам Кондратьева, по республике замещению подлежит 161 мандат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане в качестве кандидата в депутаты выдвинулись 162 жителя. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

По словам Кондратьева, по республике замещению подлежит 161 мандат. Из общего количества выдвинувшихся кандидатов 83 человека стали самовыдвиженцами, еще 38 - от «Единой России», 24 - «Справедливая Россия», 12 - от ЛДПР, а также 5 - от «Новых людей». Подать заявку можно до 31 июля.

Напомним, новым депутатом с зарплатой в Госсовете Татарстана стал Мякзюм Салахов.

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