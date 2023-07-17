Житель Татарстана выиграл в лотерею 11 миллионов рублей

На билеты победитель потратил 6000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Татарстана выиграл суперприз одной из лотерей — 11 миллионов рублей.

Как сообщает организатор лотереи, участник приобрел билет на 10 тиражей подряд в мобильном приложении, потратив 6 000 рублей. Чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации. Это и удалось сделать жителю Татарстана 16 июля.

Пока победитель не обратился к организатору за своим призом.

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