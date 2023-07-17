В Альметьевске спасли застрявшего головой в скамейке пенсионера

Самостоятельно выбраться из скамейки мужчина не смог. Фото: МЧС Татарстана

В Альметьевске спасатели вытащили пенсионера, который головой застрял в поручне скамейки. Об этом случае сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

По данным ведомства, это произошло возле дома №29 по улице 8 марта. Самостоятельно выбраться из скамейки мужчина не смог. Неравнодушные жители подставили под застрявшую голову табуретку и вызвали спасателей.

Вызволить пенсионера удалось благодаря ручным ножницам, а голову защитили с помощью устройства КНР-70. После медики оказали мужчине необходимую помощь.

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