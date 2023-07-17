Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июля 2023 11:52

Житель Татарстана по неосторожности спилил дерево на свою жену

Женщина погибла на месте происшествия
Адам САГАЛ
60-летняя женщина скончалась от полученных травм. Фото: СУ СКР по РТ

60-летняя женщина скончалась от полученных травм. Фото: СУ СКР по РТ

Житель Татарстана по неосторожности убил свою жену. Трагедия произошла в Атнинском районе.

На днях мужчина вместе с супругой отправились в лес за дровами. Заметив сломанную березу, сельчанин начал пилить ее. Во время работы неожиданно 13-метровый ствол упал на 60-летнюю женщину. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Как сообщили в СУ СКР по РТ, проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram