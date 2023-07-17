Житель Татарстана по неосторожности спилил дерево на свою жену

60-летняя женщина скончалась от полученных травм. Фото: СУ СКР по РТ

Житель Татарстана по неосторожности убил свою жену. Трагедия произошла в Атнинском районе.

На днях мужчина вместе с супругой отправились в лес за дровами. Заметив сломанную березу, сельчанин начал пилить ее. Во время работы неожиданно 13-метровый ствол упал на 60-летнюю женщину. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Как сообщили в СУ СКР по РТ, проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.

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