Татарстан за пять месяцев посетили около 1,5 миллиона туристов

Республика лидирует среди регионов Приволжского федерального округа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Татарстан за пять месяцев 2023 года посетили около 1,5 миллиона туристов. Это на 3,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат.

Республика по этому показателю заняла шестое место среди субъектов России. Большая часть туристов побывала в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Помимо этого, республика лидирует среди регионов Приволжского федерального округа. Второе место занимает Башкортостан с показателем в 861,9 тысячи туристов и третье - Нижегородская область (857 тысяч человек).

Напомним, в 2022 году турпоток в Татарстане вырос на 12%.

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