В Казани за незаконную торговлю горожан оштрафовали на шесть миллионов рублей

С начала 2023 года было проведено 213 рейдов по пресечению несанкционированной торговли. Фото: Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани за незаконную продажу горожан оштрафовали на шесть миллионов рублей. Также были снесены 132 незаконно размещенных торговых объектов. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.

По словам Фазылянова, внимание уделяется соответствию объектов условиям договора о занимаемой территории. При выявлении нарушений их демонтируют.

Как отметил председатель комитета, с начала 2023 года было проведено 213 рейдов по пресечению несанкционированной торговли, а также составлено 2,3 тысячи административных протоколов. В 25 случаях произвели изъятие имущества, а еще пять человек получили административный арест.

Напомним, в Казани власти города решили снести еще восемь незаконных торговых объектов.

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