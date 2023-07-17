В «Рубин» из армянского «Урарту» перешел полузащитник Иву Угочукву

Контракт рассчитан на три года. Фото: ФК "Рубин"

Футбольный клуб «Рубин» заключил рассчитанный на три года контракт с полузащитником сборной Армении 23-летним Иву Угочукву. В последнее время игрок выступал за «Урарту».

Нигериец начал спортивную карьеру на родине. В 2017 году его заметила армянская команда «Лори». С первого же сезона в этом клубе Иву удивлял экспертов своей игрой: африканец был цепким полузащитником с отличным пасом. За сборную нигериец начал выступать после пяти лет пребывания в Армении.

Зарубежные издания сообщали, что Иву получал предложения из Англии, Израиля, Турции, Сербии. Тем не менее, игрока заполучил казанский «Рубин». По разным данным, сумма трансфера составила от 800 тысяч до 1,5 миллиона долларов.

Ранее мы сообщали, что «Рубин» подписал контракт с форвардом Даку.

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