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НовостиОбщество17 июля 2023 8:56

В Казани число летних веранд увеличилось более чем в два раза

Места под них предпринимателям предоставляют бесплатно
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Количество летних веранд увеличилось с 49 до 110.

Количество летних веранд увеличилось с 49 до 110.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 2017 года в Казани количество летних веранд увеличилось с 49 до 110. Такую статистику на деловом понедельнике привел председатель комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.

Мэрия города предоставляет места под летние веранды бесплатно четвертый год подряд. По словам предпринимателей, такая мера поддержки и увеличившийся туристический поток позволяет справиться с кризисом последних двух лет.

Ранее Госкомитет Татарстана заявил о нехватке гостиниц для размещения туристов.

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