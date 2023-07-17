В Казани число летних веранд увеличилось более чем в два раза

Количество летних веранд увеличилось с 49 до 110. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 2017 года в Казани количество летних веранд увеличилось с 49 до 110. Такую статистику на деловом понедельнике привел председатель комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.

Мэрия города предоставляет места под летние веранды бесплатно четвертый год подряд. По словам предпринимателей, такая мера поддержки и увеличившийся туристический поток позволяет справиться с кризисом последних двух лет.

Ранее Госкомитет Татарстана заявил о нехватке гостиниц для размещения туристов.

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