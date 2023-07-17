Двигайся больше - проживешь дольше: три четверти казанцев занимаются спортом или физкультурой

37% казанцев уверены, что смогут привести себя в форму до конца лета и подтянуть фигуру, поэтому не зацикливаются на этом. 27% опрошенных принимают себя такими, какие есть, 21% респондентов сильно переживают и чувствуют неуверенность в себе из-за несовершенного внешнего вида, а оставшиеся 15% просто не думали об этом, узнали СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса*.

Четверть респондентов (26%) не занимаются спортом. Однако остальные опрошенные (74%) стараются поддерживать физическую активность. Среди них более трети респондентов (38%) заявили, что занимаются спортом два раза в неделю, а 29% - три дня из семи. 18% успевают заниматься физкультурой и спортом только один раз в неделю или реже. 12% ежедневно выполняют физические упражнения, а 3% тренируются по возможности и настроению.

Желая лучше выглядеть и быть обладателем хорошей фигуры, респонденты не готовы тратить на это много денег. Причем более трети (37%) опрошенных вообще не хотят оплачивать занятия спортом, поэтому 14% из них не занимаются спортом, а 23% тренируются самостоятельно в домашних условиях, потому что не видят смысла платить за фитнес. 41% не жалко расстаться с суммой от 1 000 до 3 000 рублей в месяц. 20% опрошенных выделяют из своего бюджета на занятия спортом от 3000 до 10000 рублей в месяц. Только 2% тратят на эти цели ежемесячно свыше 10 тысяч рублей.

Казанцы рассказали, какими видами спорта предпочитают занимаются. В топ-3 вошли езда на велосипеде (32%), бег (22%) и занятия на тренажерах в спортзале (17%). Наименее популярными (2%) оказались водные виды спорта и единоборства.

При этом 36% опрошенных занимаются спортом самостоятельно, еще 25% тренируются самостоятельно по онлайн-урокам, 23% с помощью тренера в спортзале, 12% с помощью тренера онлайн и 4% используют фитнес-приложения.

По мнению опрошенных, питание также играет важную роль в улучшении фигуры. Респонденты придерживаются различных принципов питания и среди множества ответов выбрали наиболее популярные. Большинство (49%) считает, что избавиться от лишнего веса поможет сбалансированное питание с низким содержанием углеводов, сахара, жиров. 22% отдают предпочтение диете с повышенным содержанием белка в пище, 19% отмечают, что питаются по системе средиземноморской диеты(оливки, оливковое масло, хлеб, немного сыра, множество овощей, бобы и орехи, минимум красного мяса). В равных долях (по 14%) казанцы придерживаются интервального голодания и кето-диеты. Еще 11% относят себя к веганам, вегетарианцам, фрукторианцам и сыроедам.

«Многие хотят придерживаться здорового образа жизни, но не у всех по разным причинам это получается делать регулярно. Тем не менее, заниматься спортом и следить за питанием важно не только для формирования спортивной фигуры, но и для профилактики здоровья. Для успешного начала занятий спортом лучше всего обратиться к специалисту, который поможет подобрать эффективную и подходящую именно вам программу тренировок с учетом особсенностей организма и уровня физической подготовки, а также даст полезные советы по правильному питанию. С программой «Про ЗОЖ» от СК «Росгосстрах Жизнь» сделать первый шаг навтречу здоровому образу жизни будет гораздо проще. Профессиональные консультанты по спорту и нутрициологии дадут рекомендации, основываясь на состоянии здоровья, а также поддержат профессиональными советами начинающих или уже опытных спортсменов», – говорит руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

*Опрос 1236 респондентов проведен во всех регионах России в июне 2023 года.