В Татарстане обновили 23 километра федеральных дорог

Асфальтобетонную смесь подобрали с учетом особенностей климата и интенсивности движения. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Татарстане завершены работы на участках трассы М-7 «Волга» в Елабужском районе, дороги Р-239 Казань - Оренбург в Нижнекамском и Альметьевском районах республики.

Чтобы обновить 23 километра федеральных дорог, специалисты подобрали асфальтобетонную смесь с учетом особенностей климата и интенсивности движения. Технология решает проблему раннего износа полотна, образования трещин и колейности.

На участках также засыпали обочины и нанесли дорожную разметку. Всего в 2023 году в границах Татарстана намерены обновить 40,5 километра федеральных дорог, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Напомним, в Казани на 56% выполнили работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

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