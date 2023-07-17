В Казани с августа повысится тариф за парковку на 25 участках

Тарифы будут увеличены от 50 до 100 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 августа этого года в Казани повысится тариф за парковку на 25 участках. Корректировка цен коснется парковки на улицах Мусы Джалиля, Сибгата Хакима, Курашова, Малая Красная, Столбова и Бутлерова.

Тарифы увеличатся до 50 рублей на 3 участках, до 70 рублей - на 20 участках, до 100 рублей - на 2 участках. Сделано это будет для снижения загрузки парковочных мест в час пик, рассказал на деловом понедельнике замначальника исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Спикер также напомнил, что в выходные и праздничные дни оплата парковки не взимается.

Ранее мы рассказывали, где в Казани появятся почти 1,5 тысячи новых парковочных мест.

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