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НовостиАвто17 июля 2023 7:53

В Казани с августа повысится тариф за парковку на 25 участках

Сделано это будет для снижения загрузки парковочных мест
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Тарифы будут увеличены от 50 до 100 рублей.

Тарифы будут увеличены от 50 до 100 рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 августа этого года в Казани повысится тариф за парковку на 25 участках. Корректировка цен коснется парковки на улицах Мусы Джалиля, Сибгата Хакима, Курашова, Малая Красная, Столбова и Бутлерова.

Тарифы увеличатся до 50 рублей на 3 участках, до 70 рублей - на 20 участках, до 100 рублей - на 2 участках. Сделано это будет для снижения загрузки парковочных мест в час пик, рассказал на деловом понедельнике замначальника исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Спикер также напомнил, что в выходные и праздничные дни оплата парковки не взимается.

Ранее мы рассказывали, где в Казани появятся почти 1,5 тысячи новых парковочных мест.

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