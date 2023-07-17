В Казани начнут устанавливать блокираторы на фуры

За полгода в Казани было установлено 69 блокираторов на легковые автомобили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Устанавливать блокираторы на фуры планируют начать в Казани. В течение месяца будет отработан механизм. Соответствующее поручение дал руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров.

«Я дал поручение, чтобы нашли и для грузовых автомобилей блокираторы. Зима впереди, предприятия благоустройства готовятся. Они фуры бросают, а мы дороги не можем убирать», — пояснил чиновник на деловом понедельнике.

К слову, за полгода в Казани было установлено 69 блокираторов на легковые автомобили.

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