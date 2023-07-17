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НовостиАвто17 июля 2023 7:01

В Казани создадут почти 1,5 тысячи новых парковочных мест

Они появятся в пределах улиц Адоратского, Островского, Петербургской и не только
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Общее их количество увеличится до 8,5 тысячи.

Общее их количество увеличится до 8,5 тысячи.

Фото: Андрей АБРАМОВ

До конца 2023 года в Казани оборудуют еще порядка 1,5 тысячи парковочных мест. Общее их количество увеличится до 8,5 тысячи, заявил на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Новые парковки появятся в пределах улиц Адоратского, Короленко, Бондаренко, Островского, Петербургской, Вишневского, Калинина, Чехова, проспекта Ямашева, а также на прилегающих участках Центрального стадиона.

Места оборудуют в существующих карманах и участках улиц, где осуществлялась хаотичная парковка с учетом востребованности парковочных мест, а также на основании обращений горожан и организаций.

Напомним, в Казани ограничат движение по Заводской и Галиаскара Камала.

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