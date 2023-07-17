Опубликованы кадры нападения собаки на шестилетнего ребенка в Казани

Дети спокойно играли, когда собака накинулась на одного из мальчиков Фото: принтскрин видео.

Опубликованы кадры нападения собаки на шестилетнего ребенка, в результате которого мальчик едва не лишился глаза. Инцидент произошел на улице Дементьева в Казани.

На ролике видно, как дети играют на площадке. Один из мальчиков стоит около собаки. Животное неожиданно набрасывается на ребенка и кусает его за лицо.

Вопреки убеждениям зоозащитников, которые часто уверяют, что собаки не нападают без причины, в этом случае видно, что животное никто не провоцировал.

Местные жители рассказывают, что даже после нападения собака продолжила одна гулять на детской площадке – они отследили это по камерам видеонаблюдения. Когда хозяйку агрессивного животного удалось найти, женщина в грубой форме обвинила в случившемся детей.

Посмотреть момент нападения собаки на ребенка можно на нашем канале.

Ранее мы сообщали, что в Тукаевском районе Татарстана собаки дважды за день напали на людей.

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