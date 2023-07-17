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НовостиДосуг17 июля 2023 5:09

В Казани для посетителей парка «Черное озеро» установили шахматные столы

Воспользоваться ими может каждый желающий
Адам САГАЛ
Площадка доступна с 10 до 22 часов

Площадка доступна с 10 до 22 часов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани посетители парка «Черное озеро» теперь смогут поиграть в шахматы. Для любителей этой игры здесь установили специальные столы.

Как уточнили в Дирекции парков и скверов столицы Татарстана, в парке появились четыре стола и шахматные фигуры к ним. Воспользоваться ими может любой посетитель парка. Площадка доступна с 10 до 22 часов.

Ранее мы сообщали, что в Казани открылась первая городская шахматная школа.

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