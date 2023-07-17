В Казани для проведения саммита БРИКС создан республиканский оргкомитет

Возглавляет группу раис республики Рустам Минниханов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани для проведения саммита БРИКС создан республиканский организационный комитет. 44 человека вошли в его состав. На портале антикоррупционной экспертизы опубликован соответствующий указ.

Возглавляет группу раис республики Рустам Минниханов. Также в составе руководителей значатся премьер-министр РТ Алексей Песошин, глава столицы Татарстана Ильсур Метшин, руководитель администрации главы региона Асгат Сафаров.

Комитету предстоит разработать плана мероприятий в рамках БРИКС, контролировать целевое использование денег, а также организовывать взаимодействия органов госвласти.

Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани в 2024 году.

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