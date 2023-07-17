Под Нижнекамском в озере утонул 60-летний мужчина

Озеро для купания не оборудовано Фото: МЧС Татарстана

В озере Юртово деревни Ильинка в Нижнекамском районе Татарстана днем 16 июля утонул мужчина. Очевидцы сообщили, что берегу остались лишь его тапочки.

В результате тело было найдено в пяти метрах от берега на поверхности воды. Погибшего 60-летнего мужчину передели сотрудницам полиции.

Предварительная причина трагедии - нарушение правил поведения на водном объекте. К слову, озеро для купания не оборудовано.

Ранее мы сообщали, что в Казани девочка утонула после падения на нее парня с тарзанки.

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