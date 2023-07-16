196 болельщиков полицейские Татарстана задержали после матча за Суперкубок

ФОТО: мэрия Казани

Почти 200 болельщиков полицейские Татарстана задержали после матча за Суперкубок России, это следует из сводки республиканского МВД.

Так, несмотря на то, что общественный порядок на матче между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА охраняли около 3 тысяч полицейских, после соревнований было задержано 196 болельщиков за различные нарушения.

Большинство из них получили административные протоколы по статье «мелкое хулиганство». 30 нарушителей привлекли по статье «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики». Еще 7 фанатов оказались в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Все подробности легендарного матча и инцидентов вокруг него можно посмотреть здесь.

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