ФОТО: сообщество "Дороги Республики Марий Эл"

В 2023 году в Марий Эл отремонтируют 96 км дорог сверх плана, сообщили в сообществе «Дороги Республики Марий Эл» ВК. На это выделили дополнительно 1,76 млрд рублей

Благодаря выделенным средствам ремонт региональных дорог будет идти с опережением на год.

В общей сложности на этот год запланированы работы на 46 участках протяженностью в 353 км. Они производятся в Марий Эл согласно национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

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