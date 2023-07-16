ФОТО: администрация Калининского района города Чебоксары

В Чебоксарах с парковок грузовиками вывозят автомобильные покрышки, сообщает администрация Калининского района города. Подобные рейды проводятся в столице Чувашии на регулярной основе.

Накануне целый грузовик покрышек был вывезен с парковок на улицах 324-й Стрелковой дивизии и 50 лет Октября, а также с проспекта Тракторостроителей. Их местные жители самовольно демонтировали во дворах для ограничения доступа к парковочным местам других горожан.

В администрации напоминают, что старые покрышки являются отходами 4 класса опасности и их установка на стоянках запрещена.

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